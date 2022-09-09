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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب غضب والدك.. إعلامي شهير للفنانة بوسي: بقيتي زوجة تانية | شاهد

بوسي
بوسي

وجه إعلامي شهير رسالة وتساءل للفنانة بوسي بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها هشام ربيع، ثم تصريحات الأخير بأنه عاد لزوجته الأولى فقط.

 

وقال الإعلامي محمد الغيطي إن بتصريح هشام ربيع أنه عاد لأم أولاده، أصبحت بوسي زوجة ثانية متسائلا:" هل غضب والدك ظهرت دلوقتي آثاره؟".

 

واستطرد محمد الغيطي موجها حديثة للمطربة بوسي:" أصبتي بلعنة ما نتيجة وفاة والدك وهو غضبان عليكي.. عشان كده بقول خلوا بالكوا من آبائكم وأمهاتكم".  

وحرصت منة محمد زوجة هشام ربيع الأولى على نشر صورة لها معه من احتفالهما بشهر العسل، وذلك بعدما صرح في برنامج عرب وود بأن بوسي:" تقبلت الأمر والعلاقة بينهما طيبة ولم يحدث أي شيء".

وما بين مؤيد ومعارض جاءت العديد من التعليقات سلبية على خبر عودة زوج بوسي إلى أم أولاده، فيما ربط البعض بين التشابه الكبير بينهما خاصة بعدما قال إنهما من نفس المنطقة السكنية وعلاقتهما طيبة. 

 

تعليق بوسي على خبر انفصالها 

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

 

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد أنباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

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