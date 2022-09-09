رئيس الفلبين ينعى الملكة إليزابيث الثانية: العالم فقد شخصية حقيقية

لها منزلة عظيمة..

وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الجمعة، الملكة إليزابيث الثانية بأنها شخصية عظيمة، مشيرا إلى أنها جسدت للعالم المنزلة الرفيعة للملكة الحقيقية والتزامها بالواجب والتفاني من أجل جميع من هم في مملكتها.



وأشاد الرئيس الفلبيني - في بيان له نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بتفاني الملكة إليزابيث، قائلا إنه حتى الفلبينيين شعروا بالمودة والحب تجاهها كملكة وأم وجدة.



وأضاف أن العالم فقد شخصية حقيقية لها منزلة عظيمة ظهرت طوال حياتها وطوال فترة حكمها كملكة.



وأفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس الفلبيني سيوقع كتاب تعزية الملكة الراحلة في وقت لاحق من اليوم الجمعة في مقر إقامة السفيرة البريطانية لور بيوفيلس في حي "فوربس بارك" بمدينة "ماكاتي".

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها بإسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.