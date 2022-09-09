عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لها منزلة عظيمة..

رئيس الفلبين ينعى الملكة إليزابيث الثانية: العالم فقد شخصية حقيقية

صدى البلد

وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الجمعة، الملكة إليزابيث الثانية بأنها شخصية عظيمة، مشيرا إلى أنها جسدت للعالم المنزلة الرفيعة للملكة الحقيقية والتزامها بالواجب والتفاني من أجل جميع من هم في مملكتها.


وأشاد الرئيس الفلبيني - في بيان له نقلته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بتفاني الملكة إليزابيث، قائلا إنه حتى الفلبينيين شعروا بالمودة والحب تجاهها كملكة وأم وجدة.


وأضاف أن العالم فقد شخصية حقيقية لها منزلة عظيمة ظهرت طوال حياتها وطوال فترة حكمها كملكة.


وأفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس الفلبيني سيوقع كتاب تعزية الملكة الراحلة في وقت لاحق من اليوم الجمعة في مقر إقامة السفيرة البريطانية لور بيوفيلس في حي "فوربس بارك" بمدينة "ماكاتي".
وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - في منزلها بإسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

 

 

الرئيس الفلبيني ماركوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022

ترشيحاتنا

الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

السجن المشدد.. عقوبات رادعة تواجه المعالج النفسي| تفاصيل

أعرف أحدث أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المباركة .. للمهموم وصاحب الكرب ردده الآن

صعود جماعي فى أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 9-9-2022

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعب الأبيض أعلى.. سر توقع فوز الزمالك بفارق هدف على الهلال بكأس لوسيل

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

حمدي لـ قاضي الأسرة: زوجتي الضخمة تحصل على حقها الشرعي بالعافية أو تضربني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ