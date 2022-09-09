الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة.. أبرز عناوين صباح البلد

تناولت نشرة صباح البلد، المذاعة على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية هند النعساني، أبرز المانشيتات في الصحف الصادرة اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي :

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا من بينهم 13 مسجدا جديدا.



الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة.



انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي بـ "متحف الطفل".

مستقبل وطن يطلق ماراثون الحزب من المقطم إلى الأسمرات.

المستشار الألماني يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في برلين.

وزار الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة إجراءات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

الأمين العام للأمم المتحدة يتجه إلى باكستان في زيارة تضامنيه.

الزمالك يلتقي الهلال السعودي بقطر.



