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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "اتحضر للأخضر".. محافظة شمال سيناء تزرع أشجارا مثمرة للمكفوفين بالعريش

زراعة أشجار الزيتون
زراعة أشجار الزيتون في سيناء

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء   مبادرة أصحاب القرية الخضراء والذي استهدفت زراعة أشجار مثمرة تراثية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال جمعية الإنسان للتنمية شمال سيناء، (فريق أصحاب البصيرة) من المكفوفين وضعاف البصر والمتطوعين.
ولفت علي غيط وكيل وزارة التضامن ،بمحافظة شمال سيناء ، أن هذه المبادرة تدعم تحقيق نجاح مصر في تنظيم المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية  بشرم الشيخ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي .. حيث شملت المبادرة (3) أحياء في مدينة العريش وهي ،"حي السمران وحي عاطف السادات وحي أبوصقل".  بمشاركة (50) من أصحاب البصيرة. 

وقال خالد شرهان منسق فريق أصحاب البصيرة أن المبادرة تأتي  في إطار الدور الوطني المستدام الذي تقوم به جميعية الإنسان، من اجل الحفاظ على سيناء نقية وجذابة.  ويستوجب علي المواطن  أن يحافظ على بيئته نظيفة نقية وهو ما تتميز به محافظة شمال سيناء. 
 

كلنا معًا قادرون


وقدم الفريق رسالة للعالم في عيد ميلاد أصحاب البصيرة الرابع أن المكفوفين وضعاف البصر وذوي القدرات الخاصة لديهم حس وإنتماء وطاقة تدعم جهود الدولة ، تحت شعار "كلنا معًا قادرون".، وأبدت الأسر والأطفال فرحتهم بأشجار الزيتون والليمون والرمان والعنب والتين التي تمت زراعتها .
 

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العريش زراعة أشجار مبادرة اتحضر للأخضر

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