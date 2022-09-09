الأوقاف: حمد وشكر الله نصف الإيمان

تحدث الشيخ محمد عيد كيلانى، وكيل وزارة الأوقاف، عن فضل حمد وشكر النعمة، قائلا إن حمد الله باستمرار ينظم العلاقة بين الإنسان والله عز وجل ونعمه المتعددة، والكثير من الناس يغفل عن عبادة الحمد.



وأضاف "محمد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عبادة الحمد والشكر بمثابة نصف الإيمان، مستشهدا بقول رسول الله "عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ".



وأكمل: صفة حمد وشكر الله من صفات الأنبياء، مستشهدا بقول الله تعالى :"ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا"، مشددا على أن الشكر من أهم الصفات التي كان يتميز بها كافة الأنبياء.

وأكد أن شكر الله لا يقتصر على الحديث، بل يمكن أن يكون بالفعل والشعور الصادق والرضا، متابعا: الشكر يديم النعم.

