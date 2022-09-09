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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة بث مباشر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 9 سبتمبر تحت عنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".

 

ونقل التليفزيون المصري، شعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.


وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة اليوم 9/ 9/ 2022م بعنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة صلاة الجمعة مسجد الفتح الأئمة

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التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة بث مباشر

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