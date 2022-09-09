عجلة قيادة تتحول لطاولة طعام.. فورد تكشف عن E-Transit Custom موديل 2024

كشفت فورد عن شاحنتها الجديدة E-Transit Custom في مايو الماضي دون الخوض في التفاصيل الفنية والتقنية ولكنها الآن حلت القطعة الناقصة من الأحجية حيث أفرجت شركة Ford Pro ، الذراع التجارية لـ فورد عن كل المعلومات.

E-Transit Custom

تعد شاحنة فورد E-Transit Custom موديل 2024 كهربائية بالكامل مع قدرة حمولة قصوى تبلغ 1100 كيلوجرام (2425 رطلاً) وسعة سحب 2000 كجم (4409 رطلاً)، بقوة 135 حصانًا (100 كيلووات) في شكلها القياسي، بينما الإصدار البديل الأكثر قوة ينتج 217 حصانًا (160 كيلو واط). في كلا التكوينين ، يبلغ عزم الدوران المتاح 415 نيوتن متر (306 رطل-قدم)، وهي إنها قوة كافية لتقديم مستويات حمولة تشبه الديزل.

E-Transit Custom

الجديد في شاحنة E-Transit Custom أنها بعجلة قيادة قابلة للتحويل، يمكن أن تطوى عجلة قيادة فورد E-Transit Custom الجديدة لأعلى ليتم استخدامها كـ طاولة عادية بسطح مستوٍ تضع عليه أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو تتناول الغداء عليها.

E-Transit Custom

تتميز حزمة بطاريات شاحنة فورد E-Transit Custom بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 74 كيلووات في الساعة وتستخدم نفس نوع خلايا البطاريات الموجودة أيضًا في شاحنة فورد F-150 Lightning. مقارنة بالبطارية المثبتة في E-Transit ، تتمتع هذه البطاريات بكثافة طاقة أعلى بنسبة 12 % وتمكن E-Transit Custom من نطاق يصل إلى 236 ميلًا بشحنة واحدة وفقا لدورة قياس WLTP الأوروبية، يمكن شحن البطارية حتى 125 كيلو وات ، وتستغرق 41 دقيقة لتنتقل من 15 إلى 80 %. يستغرق تجديد البطارية بالكامل عند 11 كيلو وات أقل من 8 ساعات.



