اتحرش بيا في الأتوبيس.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة فتاة دهب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الركاب بالتحرش بها أثناء استقلالها حافلة سياحية حال عودتها من مدينة دهب بجنوب سيناء لمحل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وقيامها بنهاية مقطع الفيديو بعرض صورة للمشكو فى حقه محذرةً الفتيات من تعرضهن لمثل تلك الوقائع.

بالفحص وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق "سيارة أجرة" – له معلومات جنائية) .

وبمواجهته قرر بأنه حال عودته رفقة بعض أصدقائه من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لمحل إقامته بمحافظة الإسكندرية مستقلاً الحافلة المشار إليها بالمقعد الخلفى للشاكية وشقيقتها، افتعلت معه الشاكية مشادة كلامية بدعوى قيامه بالتحرش بها وشقيقتها، إلا أنه قام بتعنيفها حيال مزاعمها تجاهه فى حينه، وفوجئ لاحقاً باضطلاعها ببث مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف الإساءة لشخصه دون اتخاذهما إجراء قانونى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه.