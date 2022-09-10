تفسير سورة السجدة في المنام.. وفضل قراءتها قبل الفجر كل ليلة

سورة السجدة.. من الأمور العظيمة التي يقوم بها المسلم، المداومة على قراءة القرآن الكريم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وفي تفسير سورة السجدة وفضل قراءتها قبل أذان الفجر نرصد في التقرير التالي بعض ما يجعلك تداوم عليها.

وقراءة سورة السجدة قبل الفجر من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في فجر يوم الجمعة، وهذا لا يجعل فضل قراءتها قبل الفجر مقتصرا على يوم الجمعة، كما سيأتي بيانه.

سورة السجدة في الفجر

قراءة سورة السجدة قبل الفجر

سورة السجدة سورة مكية، ماعدا الآيات (16: 20) فمدنية، من المثاني، آياتها 30، وترتيبها في المصحف 32، في الجزء الحادي والعشرين، نزلت بعد سورة المؤمنون، بدأت بحروف مقطعة (الم)، وبها سجدة في الآية (15).

وسُميت «سورة السجدة» لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الذين إذا سمعوا آيات القران العظيم ﴿خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون﴾ [السجدة:15]. وقال البقاعي: «واسمها السجدة منطبق على ذلك بما دعت إليه آيتها من الإخبات وترك الاستكبار».

وفي أسباب نزول الآية (16) منها جاء عن أنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة أي صلاة العشاء. رواه الترمذي وابن أبي حاتم.

وعن معاذ بن جبل: «أن رسول الله قال له، ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ رسول الله ﴿تتجافى جنوبهم﴾ [السجدة:16] … إلى ﴿يعملون﴾ [السجدة:17].». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم تنزيل﴾ "السجدة" و﴿هل أتى على الإنسان﴾ [الإنسان:1]».

وجاء عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي لا ينام حتى يقرأ ﴿الم تنزيل﴾ "السجدة" و﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ …»، وعن المسيب بن رافع أن النبي قال: «﴿الم تنزيل﴾ تجيء لها جناحان يوم القيامة تُظِلُّ صاحبها وتقول لا سبيل عليه لا سبيل عليه.»

ويُسنُّ قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة وكل يوم بحسب دار الإفتاء المصرية؛ لما ورد في السنّة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره مِن بعده أصحابُه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.

وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل وجاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُديم ذلك، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك أو من يدعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا، وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكَأَنّه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـتنزيل وهل أتى".

ولعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تفرض على أمته، أو يظن الناس أنها واجب، وأن العالم والمقتدى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، وذلك من باب سد الذرائع، كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم.

والتحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها، ولا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

تفسير سورة السجدة في المنام

وفقا لما ذكره صاحب تفسير الأحلام محمد بن سيرين، فإنها من الأمور الجيدة والمريحة نفسيا لمن يراها، فقد تشير السجدة في المنام إلى أن الرائي سيصل إلى الفوز والتفوق في الحياة ويتمكن من زهد الدنيا والتخلص من الرغبة في الحياة، وهذا لأن سورة السجدة من أفضل السور التي تتميز بالكثير من الدلالات والمعاني الجيدة التي تترك على صاحبها، وهذا حيث يكون له أجر عظيم في الدنيا والآخرة، وقد تشير هذه الرؤية إلى التفوق في الحياة والنجاح والسعادة التي ينالها من الله عز وجل لرضاه الكامل عن الرائي.

وهذه الرؤية كما يذهب ابن سيرين من خير الرؤى التي يجعل الله الرائي يحلم بها، فقد تشير إلى القوة والتوحيد بالله عز وجل والتقرب منه وسلام النفس والرضا الداخلي وأن الرائي من الفائزين بالجنة، وعندما يتم رؤية سورة السجدة في المنام في ليلة القدر قد يكون لها معنى جليل في الحياة والتقرب إلى الله وتشير إلى أن الرائي محب لصلاه قيام الليل والتعبد ليلا.

تفسير سورة السجدة في المنام للعزباء

ورؤية العزباء لسورة السجدة في المنام قد تدل على الخير والسعادة والراحة التي تحصل عليها وتشير إلى الزواج القريب من رجل صالح ذو أخلاق مميزة، وهذا لأن رؤية سورة السجدة لها الكثير من المعاني الجيدة والمميزة التي تجعل الرائي في حالة كاملة من السعادة والهدوء والراحة النفسية.

كما أن رؤية قراءة سورة السجدة في المنام تشير إلى أن هذه الفتاه تقترب من الله عز وجل، وتميز بأن حياتها مليئة بالهدوء والتقرب إلى الله والتفوق الكامل، ودليل على صلاح الفتاه في دنيتها وآخرتها وسيرها على الصراط المستقيم.

الدعاء قبل الفجر

تفسير سورة السجدة في المنام للمتزوجة

وحينما ترى المرأة المتزوجة سورة السجدة في المنام فقد يدل على التفوق والنجاح في الدنيا والآخرة ويدل على السعادة والرضا الداخلي التي تتميز به صاحبة الرؤية، وتشير رؤية هذه السورة إلى صلاحها كزوجة والقيام بدورها على اكمل وجه تجاه زوجها.

وفي تفسير سورة السجدة في المنام للحامل، ورد أنه حينما ترى المرأة الحامل في المنام سورة السجدة فقد يدل على الأخلاق الجيدة التي تتمتع بها الحامل، ولكنها تدل على الأخلاق الجيدة التي يتميز بها الجنين عند ولادته، وهذه الرؤية تبشر بشرى جيدة للمرأة تجعلها تطمئن على صحة طفلها وعلى أخلاقه ومستقبله الباهر الذي يتمتع به.

وأيضا تدل سورة السجدة على الصدق الكامل والوصول إلى مرحلة الفائزين في الدنيا والآخرة والبعد من شهوات الدنيا والورع وزهد الحياة كاملة والتقرب إلى الله عز وجل من خلال الصلاه والعبادة باستمرار.

8 بشارات لرؤية سورة السجدة في المنام

1- أن الرائي من الفائزين بالجنة: عندما يتم رؤية سورة السجدة في المنام في ليلة القدر قد يكون لها معنى جليل في الحياة، والتقرب إلى الله وتشير إلى أن الرائي محب لصلاة قيام الليل والتعبد ليلا.

2- تدل على الخير والسعادة والراحة التي تحصل عليها وتشير إلى الزواج القريب من رجل صالح ذو أخلاق مميزة أو امرأة صالحة، وهذا لأن رؤية سورة السجدة لها العديد من المعاني الجيدة والمميزة التي تجعل الرائي في صِفَة كاملة من السعادة والهدوء والراحة النفسية.

3- دليل على صلاح الفتاة في دنيتها وآخرتها وسيرها تسير فى الاتجاه الصحيح.

4- حينما تشاهد المرأة المتزوجة سورة السجدة في المنام فقد يدل على التفوق والنجاح في الدنيا ويوم القيامة.

5- تدل على السعادة والرضا الداخلي التي تتميز به صاحبة ألرؤيـةُ.

6- تشير رؤيـــة تلك السورة إلى صلاحها كزوجة والقيام بدورها على اكمل وجه تجاه قرينها.

7- تبشر المرأة الحامل بشرى جيدة تجعلها تطمئن على صحة طفلها وعلى أخلاقه ومستقبله الباهر الَّتي يتمتع به. 8- تدل أيضا على الورع وزهد الحياة كاملة والتقرب إلى الله عز وجل بواسطة الصلاه والعبادة باستمرار.