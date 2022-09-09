صفقة جديدة في الأهلي.. تفاصيل

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة أمينة هشام لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع أمينة لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادمة من فريق سبورتنج؛ لتدعيم فريق كرة اليد سيدات؛ استعدادا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأشاد العوضي بقدرات أمينة، مؤكدا أنها صاحبه قدرات فنية عالية وانضمامها إلى فريق سيدات اليد يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.