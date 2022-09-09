مساعد جروس .. أبرز المعلومات عن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

يصطحب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي معه ثلاثة مساعدين.. مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء. ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة.

وكان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق لفريق الأهلي ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، للتفاوض مع المدير الفني الجديد والاتفاق على كافة الأمور.

وأكد تقرير صحفي، أن النادي الأهلي، توصل إلى اتفاق مع مارسيل كولر، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر موقع “nau.ch”، السويسري، أن مارسيل كولر سيكون المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، بعد توصل الطرفان، لاتفاق نهائي حول كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

الأهلي ينهى الاتفاق مع المدرب السويسري مارسيل كولر

️ ولد مارسيل كولر في 1960 وبدأ حياته الكروية في نادي جراسهوبرز، وظل في الفريق لمدة 24 عامًا، حصل خلالها على 7 بطولات دوري، و 5 كأس سويسرا.



حمل مارسيل كولر قميص المنتخب السويسري في 56 مباراة دولية، سجل 3 أهداف، وكان في قائمة المنتخب السويسري في يورو 1996.



بدأ مارسيل كولر كمدرب مساعد في فريق جراسهوبرز مع مدرب الزمالك السابق كريستيان جروس، في الفترة بين 1992 إلى 1997.



بدأ مارسيل كولر مهمة الرجل الأول مع نادي سانت جالن السويسري لموسم 199-1998 ونجح في قيادته للصعود للدوري السويسري.



تولى مارسيل كولر فريق كولن في الدوري الألماني، موسم 2003-2004 ولم يدم طويلًا مع الفريق حيث رحل بعد 6 أشهر فقط وهبط الفريق للدرجة الثانية.

️خاض مارسيل كولر تجربة جديدة مع بوخوم وحقق معه إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 2005-2009، وأعاده لدوري الدرجة الأولى الألماني.



درب مارسيل كولر منتخب النمسا من عام 2011 حتى 2017، واُعتبر صانع نهضة المنتخب النمساوي حيث قاده للتأهل لأول مرة إلى "يورو 2016"، بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كـ مستضيف للبطولة.

وصل مارسيل كولر مع النمسا للترتيب العاشر عام 2016، في أفضل مركز بتاريخه، بعدما كان يحتل المركز الـ70 في تصنيف فيفا

درب مارسيل كولر بازل في 2018، وخاض معه موسمين وحقق معه لقب الكأس.



لم يتول مارسيل كولر أي مهمة تدريبية في سنواته الثلاث الأخيرة.