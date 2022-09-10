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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل

أثار الفنان خالد شبل -  صاحب شخصية العريس بفيلم التجربة الدنماركية - حالة كبيرة من الجدل بمنشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

 

وكتب خالد شبل ، في منشوره عبر فيسبوك : «طب إيه رأيكم بقي إن الراجل مش ملزم يتجوز ست واحدة بس .. يلا خليها تولع». 


منشور خالد شبل

خالد شبل ، أثار حالة من الجدل بمنشوره الساخر من حملة عدم إلزام المرأة بـ الرضاعة واستحقاقها أجرا من زوجها عن هذا العمل، وأيضا دعا المنشور لـ تعدد الزوجات . 
ولمتابعة المزيد حول تصريح الفنان خالد شبل .. تابع الفيديو جراف التالي:

خالد شبل العريس بفيلم التجربة الدنماركية فيسبوك تعدد الزوجات الرضاعه

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