بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

أثار الفنان خالد شبل - صاحب شخصية العريس بفيلم التجربة الدنماركية - حالة كبيرة من الجدل بمنشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد شبل ، في منشوره عبر فيسبوك : «طب إيه رأيكم بقي إن الراجل مش ملزم يتجوز ست واحدة بس .. يلا خليها تولع».



منشور خالد شبل

خالد شبل ، أثار حالة من الجدل بمنشوره الساخر من حملة عدم إلزام المرأة بـ الرضاعة واستحقاقها أجرا من زوجها عن هذا العمل، وأيضا دعا المنشور لـ تعدد الزوجات .

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