أحدث أسعار MG 6 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

ارتفعت من جديد اسعار السيارة ام جي 6 موديل 2022 المقدمة داخل السوق المصري، وذلك بنسبة قدرها 20 الف جنيه، لتشمل هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة MG 6 موديل 2022 بالسوق المصري

السيارة MG 6 موديل 2022

تحتوي السيارة MG 6 موديل 2022 على مصابيح عدوانية المظهر، ومرايات جانبية كهربائية مدعوم باشارات ضوئية، واضاة نهارية LED، مع نسبة طول بلغت 4694 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 424 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية بين 16 و 17 بوصة.

السيارة MG 6 موديل 2022

وتضم السيارة MG 6 موديل 2022 العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وفتحة سقف، بالاضافة إلى مقعد للسائق بخاصية التحكم الكهربائي، ودخول السيارة بدون مفتاح، وامكانية تشغيل وايقاف المحرك عبر زر التحكم، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

السيارة MG 6 موديل 2022

ويمكن للسيارة MG 6 موديل 2022 انتاج قوة قدرها 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث تعتمد على محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.

السيارة MG 6 موديل 2022

الاسعار الجديدة للسيارة MG 6 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى MG 6 موديل 2022 بقيمة قدرها 480 الف جنيه.

الفئة الثانية MG 6 موديل 2022 بقيمة قدرها 500 الف جنيه.

الفئة الثالثة MG 6 موديل 2022 بقيمة قدرها 505 الف جنيه.