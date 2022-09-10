عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو ولادتك البكرية.. هكذا يكون التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول

التطور الحركي عند
التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول

تشعر الأم بالقلق الشديد في الشهر الأول من ولادة طفلها، وبالاخص إذا كان الطفل الاول لها؛ حيث أنها غالبا ما تشعر بأن طفلها لا يتحرك كثيرا في الشهر الاول، ولكن في السطور التالية سنوفر لكي بعض المعلومات عن التطور الحركة للطفل في الشهر الأول.

 

التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول

وقالت سالي مزروع مؤسسة موقع ماما جديدة، إن الطفل في الشهر الأول لا يمكن القيام بحركات ملحظة وكبيرة، وانما يحاول التأقلم على المحيط من حوله.

 

الأطفال المولودين بهذه الطريقة يواجهون خطر الإصابة بالسرطان | دراسة تحذر

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

 

وتابعت مزروع في منشور لها عبر حشابها الرمسي على فيس بوك، أن هناك بعض الحركات التي يقوم بها الطفل في الشهر الأول؛ حيث يعد النوم على البطن أساس التطور الحركي لدى الرضيع؛ لذلك نلاحظ استلقاء الطفل على بطنه منذ أيامه الأولى.


وتابعت  مزروح، أنه يجب على الطفل تحريك رأسه أثناء الاستلقاء من جانب إلى آخر، وفي حال كان الطفل لا يحصل على الدعم المناسب فقد رأسه يهبط نحو الخلف.

 

التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول


وأشارت مزروع، إلى أنه يتحرك الطفل خلال فترة النوم بضعة سنتيمترات بواسطة حركات الأطراف الانعكاسية، إذ يمكن أن نجده عند الاستيقاظ على الجانب الآخر من السرير.


وأوضحت مزروع، أنه تتصف حركات أطراف الطفل الأولية بعدم التناسق، إذ يقرب الطفل عادةً يديه من عينيه وفمه، كما تكون كفتا يديه مضمومتين في كثير من الأحيان ويمكنه إمساك الأشياء لفترات قصيرة.

 

التطور الحركي عند الطفل في الشهر الأول

 

وأكملت مزروع، أنه يستطيع الطفل في نهاية الشهر الأول رفع رأسه بضعة سنتيمترات وتحريكه من جانب إلى آخر، كما يبدأ الطفل بالتدحرج بشكل جانبي.

الطفل التطور الحركي الشهر الأول حركة الطفل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

أول تعليق من مساعد كولر بعد توقيع عقود تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

لعلاقة زوجية سعيدة.. طريقة غريبة لعلاج انخفاض الرغبة لدى النساء

هل الرجال أكثر مرحًا من النساء ؟ .. دراسة تجيب

فوائد مذهلة يحصل عليها الرضع من تناول الزبادي

حيل بسيطة تساعد على علاج الرأس المسطحة للأطفال الرضع

اكتشاف أمراض القلب عند النساء في مراحل متأخرة.. سبب غريب

إضافة السمسم إلى أطعمة الأطفال الرضع يمنحهم هذه الفوائد الكبيرة

ترشيحاتنا

إجراءات ميسرة وانفراجة كبري تنتظر الإجراءات الاستيرادية

الرئيس يوجه بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء

بتكلفة 3.3 مليارات جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة المنيا الأهلية

عيد المعلم المصري.. خبير: المدرسون لدينا يعانون من الأزمات والتحديات

حكم قراءة الفنجان والاعتقاد في الأبراج والتنجيم.. هل تمنع قبول الصلاة؟

مش هعمل كده تاني.. دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بـ 10 تصريحات صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز| شاهد

موقف صعب.. قرار مصيري للأهلي قد يدفع كهربا للاعتزال .. تفاصيل

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

فيديو

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ