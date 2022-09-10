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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تنشر صور تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس|شاهد

تعامد الشمس
تعامد الشمس

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك صور ترصد تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة - محافظة الوادي الجديد بواسطة فريق عمل من المعهد.

 نظم المعهد احتفالية لتغطية فاعليات تعامد الشمس على  على جدران قدس الأقداس بـ معبد هيبس، بمدينه الخارجة ، لتغطية هذا الحدث ورصده وتعريف الجمهور به، بحضور كلا من: الدكتور جاد القاضي - رئيس المعهد و والدكتور عبد العزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادي الجديد و محمد إبراهيم - مدير هيئة الآثار بالوادي الجديد والدكتور مجدي عطيه - مدير المركز الإقليمي بالوادي الجديد.

وبذات الاحتفالية بأمسية فلكية بمقر المركز الإقليمي للمعهد بالوادي الجديد، بمدينة الخارجة، يعقبها تدريب الجمهور على رصد السماء باستخدامات التلسكوبات الفلكية التي يوفرها المعهد، بينما وتبدأ اعمال رصد ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس صباح الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 بعد شروق الشمس وحتى الساعة السادسة والنصف صباحا، وتحت اشراف المنطقة الأثرية بالوادي الجديد.

البحوث الفلكية تحتفل بتعامد الشمس على معبد هيبس..اليوم

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن معبد هيبس، هو من المعابد المصرية وقد سمي بذلك الأسم نسبة إلى الإسم القديم لواحة الخارجة، وانه قد تم تصوير أغلب المعبودات المصرية في العصور القديمة والحديثة على جدران قدس الأقداس به، والذي تتعامد عليه الشمس يومي 7 أبريل و6 سبتمبر من كل عام، حيث تصل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس عندما تكون الزاوية الأفقية للشمس 83 درجة من اتجاه الشمال.

تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (2)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (2)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (3)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (3)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (4)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (4)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (5)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (5)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (6)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (6)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (7)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (7)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (8)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (8)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (9)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (9)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (10)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (10)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (11)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (11)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (12)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (12)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (13)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (13)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (14)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (14)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (15)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (15)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (16)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (16)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (17)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (17)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (18)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (18)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (19)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (19)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (20)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (20)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (21)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (21)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (22)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (22)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (23)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (23)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (24)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (24)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (25)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (25)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (26)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (26)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (27)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (27)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (28)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (28)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (29)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (29)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (30)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (30)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (31)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (31)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (32)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (32)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (1)
تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس بمدينة الخارجة (1)
تعامد الشمس قدس الأقداس بمعبد هيبس معبد هيبس معبد هيبس بمدينة الخارجة الوادى الجديد

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البحوث الفلكية تنشر صور تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس|شاهد

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