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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك: رايحين نجيب المليون ونرجع

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة الزمالك والهلال السعودي ضمن كأس لوسيل، قائلا:" الزمالك طول المباراة بيلعب دفاع، وميستحقش يكسب".

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وتابع  عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "مبروك للهلال يستحق المباراة .. إن شاء الله ناخد بالنا بعد كده وإزاي طريقة اللعب تبقى أحسن"

وأوضح  عمرو أديب:"مش ممكن في مباراة زي دي تستنى هجمة مرتدة، عشان تكسب مباراة، وفي الآخر تصل لركلات الجزاء وتخسر".

وأكمل  عمرو أديب:"كان في تسليم أنه عادى، وهنروح ناخد المليون دولار ونرجع، كلام مينفعش أنك تحفز بيه فريقك، موضحا:"تحفيز الفرق أنك تلعب وتحط مجهود طول المباراة".

برنامج الحكاية عمرو أديب ام بي سي مصر مليون دولار الزمالك كأس لوسيل الهلال

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