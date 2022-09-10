تعليق ناري من عمرو أديب على هزيمة الزمالك: رايحين نجيب المليون ونرجع

علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة الزمالك والهلال السعودي ضمن كأس لوسيل، قائلا:" الزمالك طول المباراة بيلعب دفاع، وميستحقش يكسب".

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "مبروك للهلال يستحق المباراة .. إن شاء الله ناخد بالنا بعد كده وإزاي طريقة اللعب تبقى أحسن"

وأوضح عمرو أديب:"مش ممكن في مباراة زي دي تستنى هجمة مرتدة، عشان تكسب مباراة، وفي الآخر تصل لركلات الجزاء وتخسر".

وأكمل عمرو أديب:"كان في تسليم أنه عادى، وهنروح ناخد المليون دولار ونرجع، كلام مينفعش أنك تحفز بيه فريقك، موضحا:"تحفيز الفرق أنك تلعب وتحط مجهود طول المباراة".