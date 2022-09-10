بصورة أبيض وأسود.. إطلالة جريئة لـ سلمي أبو ضيف عبر انستجرام

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بصورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سلمى أبو ضيف بأطلالة جريئة بصورة ابيض و أسود ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.



وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر سلمى أبو ضيف، في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.