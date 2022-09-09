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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من نيويورك.. سلمى أبو ضيف تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها بـ صور لها من نيويورك وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت سلمى أبو ضيف  Taxiiiiiii "  وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام. 


وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

 

وتستمر سلمى أبو ضيف، في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

 

مصر انستجرام سلمى ابو ضيف باسم سمرة محمد المصري موسم رمضان باسل خياط

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