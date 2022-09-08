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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. إطلالة ناعمة لـ سلمى أبو ضيف عبر إنستجرام

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة بالكاجوال بدون مكياج ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

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وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة المسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر سلمى أبو ضيف، في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

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