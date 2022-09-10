تحالفا مع الشيطان.. شقيقان يقتلان والدتهما المسنة للاستيلاء على منزلها بالبحيرة

عندما يضع الإنسان المنافع الدنيوية نصب عينيه، ويتطلع إلى الاستفادة الدائمة من كل المحيطين، ويحل الطمع محل الرضا بما قسمه الله له، يتحول إلى وحش بشع، يدوس بقدميه على كافة القيم والمشاعر الانسانية، حتى لأقرب الناس اليه، وهو ما حدث بقتل شقيقين لوالدتهما بهدف الحصول على منزلها.

جريمة بشعة في البحيرة

شهدت قرية المناشلة، التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، جريمة بشعة، حيث تجرد شقيقان "عامل وسائق"، من كافة المشاعر الإنسانية وقتلا والدتهما المسنة.

اجتمع الشقيقان على هدف واحد، وكان ثالثهما الشيطان الذي زين لهما الخطة، بإشغال النيران في حجرة والدتهما أثناء نومها، من أجل الحصول على المنزل الذي تسكنه وبيعه.

بلاغ بوفاة مسنة مصابة بحروق شديدة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد مصطفى النمر مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوصول "وداد.ر.م" 76 عامًا، إلى المستشفى العام، مصابة بحروق من الدرجة الأولي نتيجة نشوب حريق في منزلها.

اللواء أحمد خلف

تم تحويل الحالة إلى مستشفى حوش عيسى للحروق، وتوفيت قبل وصولها للمستشفي.

كشف ملابسات الجريمة

وجه اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هانى صبحى مفتش فرع البحث، والمقدم أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الى ان وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلى المجنى عليها "رمضان.م.ا " عامل، وشقيقه "محمد" سائق، بهدف الاستيلاء على منزل المجني عليها وبيعه للاستفادة من المقابل المادي.

ضبط المتهمان

عقب استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث مركز شبراخيت، من ضبط المتهمين، عقب إعداد الأكمنة.

واعترف الشقيقان بارتكابهما الواقعة، بهدف الاستيلاء على المنزل، وبيعه لمرورهما بضائقة مالية.

اعترفات المتهمين بتفاصيل الجريمة

وادلى المتهمان باعتراف تفصيلي عن كيفية ارتكاب الجريمة، حيث احضر المتهم الأول جركن بنزين، وانتظر حتى تأكد من نوم المجنى عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران.

وأضاف المتهم، امام المستشار محمد الجندى مدير النيابة العامة بمركز شبراخيت، بأن شقيقه حرضه على ارتكاب الجريمة، من أجل الحصول على المنزل الذي تسكن به المجنى عليها.

حبس الشقيقان على ذمة التحقيقات

بعد سماع الاعترافات، قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.