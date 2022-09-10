حكم الحصول على قرض للعمليات الجراحية ..فيديو

كشف الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف، حكم الحصول علي قرض من البنوك بفائدة، وذلك لإجراء العمليات الجراحية.

وقال تركي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" والمذاع بقناة "المحور"،:" العلاج من الضروريات الأساسية في الحياة مثل الطعام والشراب.

وأوضح:" سد الضروريات واجب شرعًا، وإذا عجز الإنسان عن العلاج أو لم يكن لديه تأمين صحي يغطيه أو وسيلة أخرى لتغطية هذا العلاج وتكلفته وخاصة العمليات الجراحية، فيضطر الإنسان إلى الاقتراض لسد هذه الثغرة ويجبر نفسه في مسألة علاجه، وهذا حقه ولا شيء في ذلك".

ونوه تركي إلي أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، وأن هذا يمكن حمله من باب الضرورة، إضافة إلى اشتماله على مقصد آخر، إذ يحتوي على منفعة أو مصلحة وهي إجراء الجراحة.