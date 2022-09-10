القرش: مشروع حياة كريمة كلف الدولة مليار جنيه لتطوير القرى

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن مشروع حياة كريمة قد تكلف مليار جنيه من أجل تطوير وجه الحياة في قرى مصر التي عانت لفترات طويلة من عدم وصول ما يحدث في الدولة لهذه القرى، وكان لا بد من زيادة المساحة المنزرعة وزيادة الإنتاجية وتحسين حياة الفلاح وأسرهم.

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، بقناة المحور،:" لا بد من تحية الفلاح في عيده، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تعاقدية لتقديم الدعم للفلاحين.

وأكمل:" نطمح لزيادة المساحات التعاقدية مع الفلاحين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن القيادة السياسية توجه بنشر ثقافة الزراعات التعاقدية.