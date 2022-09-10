كلنا فخورين بيك ...دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

أحتفل الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت دنيا سمير غانم صورة برفقة رامي رضوان و علقت قائلة : كل سنة وانت طيب يا حبيبي و يا رب دايما ناجح و سعيد و كلنا فخورين بيك #رامي_رضوان.

في يوليو الماضي، طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، أغنيتها الجديدة «أسيب نفسي وأغني»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية أسيب نفسي وأغني لـ دنيا سمير غانم، من كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى، توزيع : النابلسي، ميكس و ماستر : أمير محروس.

الأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو لاريكس، واستعانت فيها دنيا سمير غانم، بصور من ذكرياتها، منها صور لوالديها الراحلين، وصورة مع شقيقتها إيمي في الطفولة.

رامي رضوان يروج لأغنية دنيا سمير غانم:



وكان الإعلامي رامي رضوان قد روج لأغنية الفنانة دنيا سمير غانم الجديدة، والتي تحمل أسم “أسيب نفسي وأغني”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامي رضوان صورة بوستر الأغنية، وعلق عليها كاتبًا: “الجمعة الساعة ٥ مساءا بإذن الله علي قناة دنيا علي يوتيوب أغنية #أسيبنفسيوأغني”.

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة "اسيب نفسى واغني" وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ونشرت دنيا سمير غانم بوستر أغنيتها الجديدة "أسيب نفسي وأغني"، حيث ظهرت واقفة على شاطيء البحر مرتدية فستان ملون منقوش بالورود.

وعلقت على البوستر قائلة " استنوا أغنيتي الجديدة أسيب نفسي وأغني، بكرة الساعة ٥ مساءً إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب".