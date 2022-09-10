صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

انتشر مقطع فيديو مروّع على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة مرور قطار فوق جسد رجل في الهند، ونجاته بأعجوبة دون خدش واحد مما ترك شهود الواقعة في ذهول.

وقع الحادث الغريب في محطة سكة حديد بهارتانا في إيتاوا بولاية أوتار براديش في الهند، حيث ظهر رجل ينجو بغرابة شديدة من مرور قطار فوق جسده.

في الفيديو الذي صوره أحد الركاب أثناء انتظاره للقطار على رصيف محطة بهارتانا في الهند، يمكن رؤية عدة أشخاص متجمعين بالقرب من نقطة يمر عندها قطار.

نجاة بمعجزة

في البداية، لا يمكنك رؤية الرجل بينما يمر القطار فوقه لمدة دقيقة تقريبًا، ثم يظهر في الفيديو أشخاصًا يصرخون على الرجل ليبقى في مكانه الصحيح في زاوية المسارات مقابل المحطة وألا يتحرك.

بعد أن يعبر القطار المحطة، ينهض الرجل ويطوى يديه شاكراً لله على إبقائه على قيد الحياة.

تنفس الركاب على المحطة الصعداء حيث خرج الرجل دون أن يصاب بأذى.

وظهرت متعلقات الرجل ملقاة على القضبان بينما كان مستلقيا في الزاوية من شدة الذعر.