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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3000 جنيه غرامة.. عقوبة استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار في قانون المرور

قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد

يعد قانون المرور من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث حدد القانون مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور من أجل ضبط النسق العام بالطرق والحد من المخالفات والحوادث.

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وفرض القانون غرامة مالية قدرها من 1000 إلى 3000 جنيه مصري عند استعمال أي من الأجهزة التي تؤثر في عمل الرادار.
 

وأقر قانون المرور الجديد عقوبات رادعة على أصحاب السيارات حال ارتكابهم عددا من المخالفات، ومنها تركيب الفاميه وركن السيارة صفا ثانيا، وذلك بعقوبة مالية تصل إلى 2000 جنيه.
 

وأقر القانون طبقا لآخر تعديلاته غرامة مالية 2000 جنيه على كل من هذه المخالفات:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح بالانتظار.

 

كما وضع القانون غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

 

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

قانون المرور مخالفات المرور الردار عقوبات رادعة على أصحاب السيارات الفاميه

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