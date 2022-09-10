عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء اختبار القدرات التحريرية بكلية اللغات جامعة الأزهر بالقاهرة.. الثلاثاء

كلية اللغات والترجمة
كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تقرر إجراء اختبار القدرات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بمختلف الأقسام على النحو الآتي:


- يوم الثلاثاء ١٣ من سبتمبر (الترجمة الفورية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية). 
-يوم الأربعاء ١٤ من سبتمبر (الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، والدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية). 
-يوم الخميس ١٥ من سبتمبر (التخصص العام).


  وسيكون الامتحان إلكترونيا، وسوف يبدأ  الساعة الحادية عشرة صباحًا، وعلى الطلاب  الحضور إلى مقر الامتحانات بجامعة الأزهر بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا، ولن يسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال التسجيل لدخول الامتحان، مع خالص الدعاء بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب المتقدمين.

كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر اختبار القدرات التحريرية اختبار القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

الدولار يقترب من 20 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت | فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من مساعد كولر بعد توقيع عقود تدريب الأهلي

فتحي سرور يغيب عن رابع جلسات محاكمة مالك عقار فيصل المحترق

وزير الصحة : تماثل مريض جدري القرود للشفاء قريبا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

المدفعية الملكية تطلق 41 طلقة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

أتمنى ميتغيرش .. وصلة رقص بين زوج بوسي وضرتها في شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

خناقة شوارع.. نهاية كارثية لنهائي كأس العرب للناشئين بين الجزائر والمغرب

بالفوشيا.. يسرا تثير الجدل بسبب سعر فستانها| غير متوقع

فيديو

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

يحضرغدا لبدء المهمة.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي الجديد..فيديو جراف

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ