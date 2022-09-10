بدء اختبار القدرات التحريرية بكلية اللغات جامعة الأزهر بالقاهرة.. الثلاثاء

أعلن الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تقرر إجراء اختبار القدرات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بمختلف الأقسام على النحو الآتي:



- يوم الثلاثاء ١٣ من سبتمبر (الترجمة الفورية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية).

-يوم الأربعاء ١٤ من سبتمبر (الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، والدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية).

-يوم الخميس ١٥ من سبتمبر (التخصص العام).



وسيكون الامتحان إلكترونيا، وسوف يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وعلى الطلاب الحضور إلى مقر الامتحانات بجامعة الأزهر بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا، ولن يسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال التسجيل لدخول الامتحان، مع خالص الدعاء بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب المتقدمين.