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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أصغر نائبة بالبرلمان: المرأة حصدت مكاسب متعددة في عصر السيسي ونحتاج للمزيد

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم في حوار مع صدى البلد

قالت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واصغر نائبة في تاريخ البرلمان المصري أن الدولة المصرية  تسعى بشكل كبير في تمكين المرأة ولكن ننتظر المزيد، لانه ما زال يوجد انتهاك لحقها والذي يمثل ظلم اجتماعي لها ، مثل الزواج المبكر وعدم تعليمهم في بعض المحافظات ، وظاهرة الختان والذي يجب ان يكون هناك توعية كبيرة بخطورته، لأنه مبني على موروثات ومعتقدات متأصلة لدى البعض.

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وأضافت سليم لـ صدى البلد" أننا لا ننكر ان المرأة تعيش عصرها الذهبي وذلك مقارنة بما سبق والظلم الذي كانت تعانيه، ولكن مازالت تحتاج المزيد لأن تمكين المرأة له دور أساسي في بناء المجتمع وخروج جيل سوي قادر على المشاركة والابداع.

 

أما عن  المكاسب التي نالتها المرأة الفترة الماضية ، قالت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نالت مكاسب كبيرة سواء في الحياة السياسية والاقتصادية، والدليل على ذلك وجودها في التشكيل الحكومي، ووجود نحو 160 سيدة في مجلس النواب، وهو أعلى تمثيل للمرأة في تاريخ مصر البرلماني حتى الآن، الامر الذي يظهر التحول الكبير في الفكر الذي يسود الدولة المصرية.

النائبة فاطمة سليم اصغر نائبة في تاريخ البرلمان المصري لجنة حقوق الانسان فاطمة سليم ظاهرة الختان

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