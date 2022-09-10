عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ابنه..خالد النبوي في أحدث ظهور عبر انستجرام

صدى البلد

شارك النجم خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، صورًا جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر خالد النبوي بإطلالة صيفية برفقة ابنه زياد النبوي، نالت إعجاب متابعيه.

صورة نادرة لـ منى زكي مع خالد النبوي ورانيا فريد شوقي.. شاهد

يعد الفنان خالد النبوي من أبرز نجوم الفن أناقًة، فهو يختار ما يتناسب مع ذوقه الرفيع ويتماشى مع وزنه المثالي ليخطف الأنظار إليه أينما وجد.

كان الفنان خالد النبوي قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "راجعين يا هوى"، مع نور، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة، والعمل مأخوذ عن راوية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وينتظر خالد النبوي عرض مسلسل "النزوة" على منصة شاهد VIP، ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد وعمر الشناوي، إخراج أمير رمسيس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مليون دولار ... تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

المحاضرة في الاستاد والحصة بـ250 ألف جنيه.. قصص من ملف مافيا الدروس الخصوصية

وزير الصحة: أحلم بالنزول بنسبة الولادة القيصرية إلى 50% خلال 3 شهور

بعد محاولتها الصلح معه.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب تجاه عمرو دياب

ساعة النجدة.. آبل ووتش ألترا تنقذ حياتك أينما كنت

30 حيوانًا.. ما مصير الكلاب المدللة التي رافقت الملكة إليزابيث؟

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

لو بتعاني من الشخير وانت نايم.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ