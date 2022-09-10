برفقة ابنه..خالد النبوي في أحدث ظهور عبر انستجرام

شارك النجم خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، صورًا جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد النبوي بإطلالة صيفية برفقة ابنه زياد النبوي، نالت إعجاب متابعيه.

يعد الفنان خالد النبوي من أبرز نجوم الفن أناقًة، فهو يختار ما يتناسب مع ذوقه الرفيع ويتماشى مع وزنه المثالي ليخطف الأنظار إليه أينما وجد.

كان الفنان خالد النبوي قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "راجعين يا هوى"، مع نور، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة، والعمل مأخوذ عن راوية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وينتظر خالد النبوي عرض مسلسل "النزوة" على منصة شاهد VIP، ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد وعمر الشناوي، إخراج أمير رمسيس.