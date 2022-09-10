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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

طلاب المعاهد الصحية بالمنصورة يشكون من صعوبة امتحان قدرات الالتحاق بكلية التمريض

صدى البلد

ارسلت القارئة أية حمدي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد تتضرر فيها من امتحانات القدرات التعجيزية بـ كلية التمريض لالتحاق طلاب معاهد التمريض بها.

وقالت أية حمدي في شكواها: "مقدمه لسيادتكم / طلاب المعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة نتشرف بعرض الآتي علي سيادتكم:-

أننا تقدمنا لإجراء امتحان القدرات بكلية التمريض بمجموع ٧٥% الي٩٥% حيث يبدأ الحد الأدنى للكليه من ٧٥% والامتحان لم يطبق به اللائحة الصادرة للمجلس الاعلي للجامعات حيث ينص علي ٢٥% لغة عربية و٢٥% لغة إنجليزية بالإضافة إلي مقابله شخصية ولكن حدث شئ غير متوقع علي الإطلاق حيث أن الامتحان كان متضمنا ٥٠ سؤالا لغة إنجليزية وهذا مخالف للوائح التي أصدرها المجلس الأعلي للجامعات وقد تفاجئنا بصعوبة الامتحان التعجيزي وفاق مستوي الطالب ولم يرد إلينا في دراستنا السابقه وكان المطلوب منا اجتيازه خلال ٦٠ دقيقه فقط".

وأوضحت الشكوى أنه تم رسوب الطلاب بنسبة ٩٧% ومنهم من هم حاصلين ٧٥% الي ٩٥% لذا نرجو من سيادتكم التكرم بقبول شكوتنا وطلبنا بالاستغاثه السريعه قبل تحطيم أحلام الكثير من الطالبات والطلاب علي مستوي الجمهورية بالالتحاق بكلية التمريض ومواصلة مشوارهم والارتقاء بالمهنة الكريمة من أجل صحة أفضل لكل المصريين".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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