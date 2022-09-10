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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحمد لله.. أول تعليق من الفنان إسلام جمال بعد عقد قرانه

اسلام جمال وزوجته
اسلام جمال وزوجته

نشر الفنان إسلام جمال، صورة من عقد قرانه على زوجته مودة عماد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله”.

 

وعقد قران الفنان إسلام جمال أمس، وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع والأهل والأصدقاء، وذلك داخل أحد الفنادق الخاصة في 6 أكتوبر.

 

ورصدت عدسات المصورين، لحظة عقد قران الفنان إسلام جمال على فتاة من خارج الوسط الفني، أمس الجمعة 9 سبتمبر.

بحضور السقا وكرارة.. لحظة عقد قران إسلام جمال

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وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد قران الفنان إسلام جمال، من بينهم: (أمير كرارة، وأحمد السقا، ودياب وعمر السعيد).

 

عقد قران إسلام جمال 

وحرص أصدقاء إسلام جمال على نشر صور وفيديوهات له من احتفاله معهم في الساعات الأخيرة قبل احتفاءه بكتب كتابه وزفافه في إحدى الأماكن المخصصة في مدينة 6 أكتوبر. 

 

أعمال إسلام جمال 

 

وشارك إسلام جمال في رمضان الماضي بمسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي، ووفاء عامر، وأنوشكا، ونور اللبنانية وغيرهم من النجوم. 

 

كما ظهر في عدد من الأعمال الأخرى منها العائدون، وشارك مؤخرا في مسلسل قوت القلوب، ومن قبلها في الاختيار 3 وكوفيد 25 وغيرها من الأعمال الشهيرة. 

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