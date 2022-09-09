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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ذهبي .. المطربة ساندي بإطلالة ساحرة من حفل زفاف إسلام جمال

المطربة ساندي
المطربة ساندي

نشرت المطربة ساندي ، صورة جديدة لها من حفل زفاف الفنان إسلام جمال، وذلك خلال حضورها الحفل، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت ساندي بإطلالة جذابة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة المطربة ساندي

 

وعلقت ساندي على صورتها مع الفنان إسلام جمال في حفل زفافه، وقالت : “ابني بيتجوز ”

 

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وظهرت ساندي ، وهي ترتدي فستان كت باللون الذهبي اللامع، ويتوسطه حزام من نفس اللون حول خصرها و بقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهوما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.
 

 

المطربة ساندي

 وتركت ساندي خصلات شعرها الذهبية  منسدلا عبر اكتافها وظهرها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت ساندي إطالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه بالون الوردي الناعم، مع الأي لاينر والماسكرا، واكح الأبيض ، والآي شادو بألوان نيود ناعمة.

ولم تكتف ساندي في ارتداء الاكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء كولية باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

ساندي المطربة ساندى إطلالة المطربة ساندي تفاصيل إطلالة المطربة ساندي beauty and personal care

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