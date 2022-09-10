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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط 488 آخرين خلال أسبوع .. انفوجراف

جهود وزارة الداخلية
جهود وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام و إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (92) متهم ،  وبحوزتهم ( 54 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).

كما تم  ضبط (64) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6707) حكم قضائى متنوع وضبط (651) قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم (6) متهمين إرتكبوا حادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (5) عناصر وضبط (488) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفرالشيخ – القليوبية- الشرقية– السويس– بورسعيد- دمياط- قنا– الإسكندرية – المنوفية –البحر الأحمر – الأقصر – سوهاج- البحيرة - الفيوم – الإسماعيلية- مطروح- أسوان- الوادى الجديد – بنى سويف) ، وبحوزتهم (296 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات –  شروع فى قتل).

و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (973) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 85 بندقية آلية – 131 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 707 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة).

• ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها ( 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع ) وضبط (1532) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (47) حادث سرقة متنوع و ضبط (37) قضية أحداث و كشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (145) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (487558) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى (1847) حكم جنائى و(175555) حكم حبس و (241825) حكم غرامة و(68331) مخالفة.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

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