السكر بـ15 جنيها|قفزة مفاجئة في الأسعار والطن يزيد 1150 دفعة واحدة

قفزت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي ، إذ شهد السكر زيادة جديدة في الأسعار بنحو 1150 جنيهًا في الطن الواحد.

وسجل سعر طن السكر الأبيض 13,600 جنيه، بدلًا من 12,450 جنيهًا بزيادة قدرها 1150 جنيهًا دفعة واحدة.

وبعد ارتفاع أسعار السكر في الأسواق ، ثبتت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي عند نفس مستوياتها السعرية، على مدار نحو أكثر من شهرين.



وسجلت أسعار الجلوكوز، 14,300 جنيه للطن الواحد ، واستقرت أسعار النشا الغذائي ليسجل سعر الطن الواحد 14,800 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

ويبحث الملايين بعد ارتفاع أسعار السكر عن سعر كيلو السكر للمستهلك في محلات البقالة المختلفة والسوبر ماركت.

وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك بين 13 : 15 جنيهًا اليوم السبت للمستهلك في الأسواق.

اكتفاء ذاتي بنسبة 90%

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، قال إن مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة السكر.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات تليفزيونية سابقة له، أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا لسلعة السكر بنسبة 90%.

وأضاف أحمد أبو اليزيد،أن مصر كانت تستورد سنويًا حوالي مليون طن، ومنذ 5 سنوات كان هناك قفزات سعرية بسلعة السكر، بالإضافة إلى أن الكمية التي كانت تنتج لم تحقق اكتفاء ذاتي يصل إلى نسبة 65%.

وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الفضل يعود لتبني الحكومة خطة جادة بتوجيهات من القيادة السياسية.



610 ألاف فدان

أضاف "أبو اليزيد"، أنه تم الاقتراب من تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%، متابعًا أنه تم زراعة مساحة إضافية من محصول بنجر السكر تخطت 610 ألاف فدان، مقابل مساحة لا تتعدى 400 ألف فدان.

وشهدت أسعار السكر الابيض ارتفاعا في بداية الشهر ليسجل 11,750 جنيها ، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك حينها 11 جنيها.

وفي سياق متصل ، نجحت وزارة التموين في توفير كميات كبيرة من السكر المحلى بما يقرب من 90 % من الاحتياجات، كما يوجد مخزون استراتيجى من السكر يصل لـ 6.7 أشهر.

وقالت وزارة التموين في تصريح سابق الشهر الماضي إن حجم الاستهلاك من السكر بنحو 3.2 مليون طن، وننتج 2.8 مليون طن، ونستورد 400 ألف طن.