الداخلية فى أسبوع .. مداهمات للبؤر الاجرامية ومصرع 5 عناصر شديدى الخطورة فى مواجهة الشرطة .. وحملات مكبرة على محتكرى السلع الغذائية

الداخلية تشن حملات على البؤر الاجرامية بالمحافظات

مصرع 5 عناصر شديدى الخطورة وضبط 488 آخرين بحوزتهم اسلحة نارية

سقوط 8 تشكيلات عصابية وضبط 1490 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام و إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (92) متهم ، وبحوزتهم ( 54 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط (64) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6707) حكم قضائى متنوع وضبط (651) قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم (6) متهمين إرتكبوا حادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (5) عناصر وضبط (488) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفرالشيخ – القليوبية- الشرقية– السويس– بورسعيد- دمياط- قنا– الإسكندرية – المنوفية –البحر الأحمر – الأقصر – سوهاج- البحيرة - الفيوم – الإسماعيلية- مطروح- أسوان- الوادى الجديد – بنى سويف) ، وبحوزتهم (296 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة– سلاح – مخدرات – شروع فى قتل).

و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (973) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 85 بندقية آلية – 131 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 707 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة).

• ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها ( 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع ) وضبط (1532) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (47) حادث سرقة متنوع و ضبط (37) قضية أحداث و كشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (145) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (487558) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى (1847) حكم جنائى و(175555) حكم حبس و (241825) حكم غرامة و(68331) مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1490) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (442,678 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (208,495 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (37,395 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (10,844 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (6,317 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (669 جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (50 جرام) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (30 جرام) و( 17716 قرص مؤثر مخدر) و(9304 قرص ترامادول مخدر) و(1100 قرص كبتاجون مخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (11) مركز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (26 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (205) قضية بإجمالى (219) متهم .. بمضبوطات بلغت

فى مجال الأمن الاقتصادى وضبط القضايا التموينية عن ضبط (38) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2441 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 329,535 جنيه) وضبط (27) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (244000 لتر).

كما تم ضبط (11055) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2631٫271) طن ، أبرزها ضبط (306) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (525,027 طن - 388592 ألف عبوة غذائية – 152844 قطعة) ، وكذا ضبط (67) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (81,874 طن "سكر").

• ضبط (5040) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (93,160 طن – 2230 رغيف – 220 بطاقة ذكية) وضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (86,462 طن – 6550 لتر – 995770 عبوة – 192800 قطعة).

ونجحت الحملات فى ضبط قضية حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (10 طن) و ضبط (152) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (202,984 طن – 243600 لتر – 3234 عبوة - 2460 قطعة – 2392 إسطوانة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت ( 10 طن) وضبط (2881) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (745,889 طن – 13499عبوة – 2620 قطعة) و ضبط (728) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (66745 عبوة).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .