مستريح الشرقية نصب على الأهالي في 25 مليون جنيه.. والضحايا: نطالب بأقصى عقاب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "عبد الله عبد ع" والمتهم بالنصب علي عدد من أهالي محافظة الشرقية والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية نظير تشغليها لهم في مجال صناعة الادوية البيطرية وتجارتها مقابل إعطائهم أرباح مقابل تلك التجارة ولكنه تنصل منهم وقاموا بتحرير عدد من المحاضر ضده.

البداية عندما أكد عدد من ضحايا المتهم انهم تعرفو عليه فى عام 2019 عن طريق وسيط قام بإقناع المجنى عليهم، أن المتهم صاحب شركة أدوية زراعية كبرى تدعى "أجرى ف" وأنه من المقرر ان يدخل مناقصة كبرى، مع أحد الشركات المعروفة في هذا المجال ويحتاج شريك لاستكمال المبلغ المطلوب،وبالفعل إقتنع عدد منهم بذلك ودخلو كشركاء معه بمبالغ مالية.

وأضاف عدد من المجنى عليهم أنهم عقب دفعهم للمبالغ المالية قام المتهم بالإتفاق معهم علي إعطائهم أموالهم في مدة زمنية تم الإتفاق عليها ولكنه تنصل منهم وبدأ فى التهرب من الدفع، واتخذ طرقا ملتوية من أجل التحايل عليهم ووصل الأمر الي ان قام بتزوير محررات بنكية " شيكات" ولكن مع طول وقت مماطلة المتهم تم اكتشاف عدد أخر من الضحايا من أبناء الشرقية والمحافظات الأخرى.

ومن جانبه أكد "ياسر مرجان" محامى عدد من ضحايا المستريح ، أن المتهم قد صدر له أكثر من 19 حكم قضائى متنوع، فى قضايا نصب وشيكات، منهم احكام نهائية، وذلك خلاف عدد من القضايا المتداولة بالمحاكم ضده، إلى جانب محاضر جديدة يتم تحريرها من عدد من المنصوب عليهم بمختلف محافظات مصر.

وأضاف المحامي أن المبالغ المالية، التى استولى عليها المتهم، تقدر حتى الآن بحوالى 25 مليون جنيه، وذلك ما تم حصره، بغض النظر عن باقى القضايا الجديدة والمتداولة بالمحاكم.