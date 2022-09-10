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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نورهان منصور تثير إعجاب جمهورها

نورهان منصور
نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها ومحبيها، صورا من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان منصور بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت فستانا جريئا مكشوف البطن دون أكمام، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، واعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة نورهان منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ونورهان منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

 

أحداث حكاية بدلة جديدة

 
وتدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابهما، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفها على نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك، وتستطيع نسخة الهولوجرام في النهاية السيطرة على البيت بشكل كامل، إلى أن يهرب يوسف وفرح ولارا تاركين المنزل، ويتزوج يوسف من فرح.

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