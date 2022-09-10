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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد المنعم سعيد : من ينادي بإيقاف المشروعات يرغب في وقف عجلة التنمية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

أكد  المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن  المواطن المصري هو من يقوم بتنفيذ  المشروعات التنموية الكبرى في كافة القطاعات مثل أنفاق قناة السويس.

 

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عبد المنعم سعيد : استمرار المشروع الوطني المصري هزيمة للإخوان

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وقال  عبد المنعم سعيد  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"  من ينادي بإيقاف المشروعات  التنموية يرغب في إيقاف عجلة التنمية للأبد ".

اختراق الإقليم المصري بالمشروعات

وأضاف عبد المنعم سعيد :"   يتم تنفيذ أكبر اختراق  إقليمي للإقليم المصري  وذلك عن طريق بناء دلتا جديدة والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات تنموية في مناطق لم تدخلها من قبل  في أنحاء الجمهورية".

وتابع عبد المنعم سعيد :"   دولة يمنية حديثة يعني تواجد مؤسسات  ووصول لكافة مناطق الجمهورية مثل توشكى والعوينات،، مضيفا:"  مفيش مكان في مصر بعيد دلوقتي وتم ربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها البعض ".

عبد المنعم سعيد مصر المشروعات أحمد موسى اخبار التوك شو

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