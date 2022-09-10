خبير: فرنسا أغلقت نصف محطات الطاقة النووية بسبب الأزمة العالمية .. فيديو

كشف الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ الطاقة أن أوروبا في موقف لا تحسد عليه اليوم بسبب الأزمة العالمية في الطاقة والبترول، مشيرا إلى أن فرنسا قررت تعطيل محطات الطاقة النووية وهي أكبر دولة تستخدم الطاقة النووية في العالم.

واضاف "أبو العلا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن بالفعل تم توقف نصف المحطات النووية عن العمل حتي الآن بسبب أزمة الطاقة وباقي المحطات تعمل لاستكمال حاجتها من الطاقة النووية والذي يبلغ عددهم ٥٦ محطة.

وتابع أستاذ الطاقة أن ما يحدث الان هو حرب تكسير عظام بين الغرب من جهة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا من طرف آخر.