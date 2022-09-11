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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 : ضغط من الوالدين

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أن أموالك قد تظل مستقرة وقد لا تقلق بشأن أي تخطيط مستقبلي.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

يمكنك تجنب القيام باستثمارات جديدة في الأصول الخطرة، قد تظل أموالك مستقرة وقد لا تقلق بشأن أي تخطيط مستقبلي، قد تستمتع عائلتك بيوم عادي، قد تضطر إلى اصطحاب كبار السن لديك لإجراء فحص روتيني للعين، يمكنك تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك في مكان العمل.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه الاستمرارية في العمل، قد تحصل جميع خططك المهمة على دعم من الإدارة العليا، قد تكون هناك بعض النتائج الإيجابية من عميل أجنبي.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تتخذ قرارًا لتحسين صحتك، يمكنك التخطيط لكيفية تحقيق اللياقة البدنية المرغوبة، قد تأكل المزيد من الخضار النيئة والفواكه الطازجة. 

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تقضي وقتًا ممتعًا مع من تحب، قد تشعر بالإيجابية من حولك وهذا قد يجلب السعادة، قد تكون هناك عطلة مخططة لك من قبل شريك حياتك.

حظك اليوم .. برج العقرب وتوقعات شهر سبتمبر 2022

يمكنك مساعدة أطفالك في دراستهم، قد يكون هناك بعض الضغط من الوالدين للقاء قريب بعيد، قد لا تعجبك الفكرة ولكن قد تقبلها وتذهب.

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