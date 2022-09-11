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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطلة التونسية أُنس جابر تخسر لقب أمريكا المفتوحة للتنس لصالح إيجا شفيانتيك

أُنس جابر
أُنس جابر

تُوجت البولندية إيجا شفيانتيك، المصنفة الأولى عالميًا، ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ( آخر بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها على البطلة التونسية أُنس جابر بمجموعتين دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما منذ قليل.

شفيانتيك استطاعت التفوق على أُنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل شوطين في زمن قدره 31 دقيقة.

وعادت أُنس جابر بقوة في المجموعة الثانية، لتُجبر شفيانتيك على خوض شوط فاصل، لكن الأخيرة حسمت المباراة لصالحها بفوزها بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 في زمن قدره 1 ساعة و22 دقيقة، لتُتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

جدير بالذكر أن أُنس جابر قد خسرت نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس هذا الصيف.

جراند سلام بطولة أمريكا المفتوحة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أ نس جابر إيجا شفيانتيك

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