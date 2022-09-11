الشائعات والسلاح الأخير للإرهاب على طاولة ثقافة السويس

نظم قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان " الشائعات والسلاح الاخير للإرهاب " بمركز شباب المدينة حاضرتها د. حنان الأمير.

جاء ذلك برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وأوضحت حنان الأمير، ماهية الواجبات والمسئوليات التي تقع علينا جميعا لمواجهة الشائعات، دعم الدولة وكيفية مواجهة تلك الشائعات موضحة أهمية الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن.

وأضافت أن الشائعات هي أحدي ادوات الحروب الحديثة "الحرب الباردة" حيث يكون الهدف منها هو اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة وآثره الخطير علي الوئام المجتمعي .