قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في الكويت .. 7 فرق إطفاء تحاصر حريقا ضخما بـ سكراب أمغرة
هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد
المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل
رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
إسرائيل ترفع مستوى وفدها إلى الدوحة .. محطة جديدة في مفاوضات التهدئة | تقرير
نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به بين البلدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. المصري يبدأ معسكره المغلق في تونس استعدادًا للموسم الجديد

المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد
المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد
محمد الغزاوى

تغادر القاهرة في التاسعة من صباح غدا السبت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقها إلى تونس العاصمة  استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة  150 كم -  خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر،  حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي بعد غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ،  فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري . 

المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد

ويلتقي المصري مباراته  أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

المصري النادى المصري القاهرة تونس الترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

كاتب صحفي: شيرين تراقب المطربين .. ولا تتقبل صعود أي نجم جديد

رئيس وزراء اليمن

رئيس الحكومة اليمنية: انهيار العملة لا يمثل أزمة اقتصادية فقط

رئيس وزراء اليمن

سالم بن بريك: اليمن يعيش دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها في وقت قصير

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد