غدا.. المصري يبدأ معسكره المغلق في تونس استعدادًا للموسم الجديد

تغادر القاهرة في التاسعة من صباح غدا السبت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقها إلى تونس العاصمة استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية - والتي تبعد عن العاصمة 150 كم - خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي بعد غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري .

المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس استعدادًا للموسم الجديد

ويلتقي المصري مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.