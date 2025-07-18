آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي الإنجليزي نوني مادويكي، قادمًا من غريمه تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 48.5 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 50 مليونًا عبر البنود الإضافية، ليكون أحدث تعزيز هجومي في مشروع المدرب ميكيل أرتيتا الطموح.

وغادر مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا، معسكر تشيلسي في كأس العالم للأندية قبل خوض المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان — والتي حسمها البلوز بثلاثية نظيفة — من أجل إنهاء انتقاله إلى ملعب الإمارات.

ووقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات مع "المدفعجية"، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً: "أشعر بالامتنان لوجودي هنا. شكرًا لكل من ساهم في إتمام هذا الانتقال. لا أستطيع الانتظار لبدء اللعب ورد الجميل على الثقة الموضوعة فيّ. سيكون الأمر مميزًا للغاية".

وخاض مادويكي 92 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه في يناير 2023 قادمًا من نادي آيندهوفن الهولندي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، سجل خلالها 20 هدفًا، ولعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

من جانبه، عبّر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن حماسه الكبير للصفقة الجديدة، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نوني لاعب شاب مثير يتمتع بالقوة والانفجار، وأرقامه وأداؤه في المواسم الأخيرة على مستوى عالٍ جدًا. إنه من أكثر الأجنحة الموهوبة في البريميرليج".

وأضاف المدرب الإسباني: "رغم صغر سنه، يمتلك مادويكي خبرة كبيرة على المستوى المحلي والدولي، نحن متحمسون جدًا لانضمامه، واثقون أنه سيعزز فريقنا بشكل كبير في الموسم المقبل".

يُذكر أن مادويكي يُجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، ويُعرف بسرعته ومهاراته العالية في المراوغة، وهو ما يُعد إضافة هجومية قوية لآرسنال الذي يسعى هذا الموسم للمنافسة على لقب البريميرليج بعد أن حل وصيفًا في النسختين السابقتين.