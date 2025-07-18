قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في الكويت .. 7 فرق إطفاء تحاصر حريقا ضخما بـ سكراب أمغرة
هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد
المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل
رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
إسرائيل ترفع مستوى وفدها إلى الدوحة .. محطة جديدة في مفاوضات التهدئة | تقرير
نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به بين البلدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق

نوني مادويكي
نوني مادويكي
إسلام مقلد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي الإنجليزي نوني مادويكي، قادمًا من غريمه تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 48.5 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 50 مليونًا عبر البنود الإضافية، ليكون أحدث تعزيز هجومي في مشروع المدرب ميكيل أرتيتا الطموح.

وغادر مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا، معسكر تشيلسي في كأس العالم للأندية قبل خوض المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان — والتي حسمها البلوز بثلاثية نظيفة — من أجل إنهاء انتقاله إلى ملعب الإمارات.

ووقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات مع "المدفعجية"، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً: "أشعر بالامتنان لوجودي هنا. شكرًا لكل من ساهم في إتمام هذا الانتقال. لا أستطيع الانتظار لبدء اللعب ورد الجميل على الثقة الموضوعة فيّ. سيكون الأمر مميزًا للغاية".

وخاض مادويكي 92 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه في يناير 2023 قادمًا من نادي آيندهوفن الهولندي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، سجل خلالها 20 هدفًا، ولعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

من جانبه، عبّر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن حماسه الكبير للصفقة الجديدة، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نوني لاعب شاب مثير يتمتع بالقوة والانفجار، وأرقامه وأداؤه في المواسم الأخيرة على مستوى عالٍ جدًا. إنه من أكثر الأجنحة الموهوبة في البريميرليج".

وأضاف المدرب الإسباني: "رغم صغر سنه، يمتلك مادويكي خبرة كبيرة على المستوى المحلي والدولي، نحن متحمسون جدًا لانضمامه، واثقون أنه سيعزز فريقنا بشكل كبير في الموسم المقبل".

يُذكر أن مادويكي يُجيد اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، ويُعرف بسرعته ومهاراته العالية في المراوغة، وهو ما يُعد إضافة هجومية قوية لآرسنال الذي يسعى هذا الموسم للمنافسة على لقب البريميرليج بعد أن حل وصيفًا في النسختين السابقتين.

نادي آرسنال الإنجليزي نادي آرسنال نوني مادويكي مادويكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

كاتب صحفي: شيرين تراقب المطربين .. ولا تتقبل صعود أي نجم جديد

رئيس وزراء اليمن

رئيس الحكومة اليمنية: انهيار العملة لا يمثل أزمة اقتصادية فقط

رئيس وزراء اليمن

سالم بن بريك: اليمن يعيش دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها في وقت قصير

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد