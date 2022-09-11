البرتقالي والأسود الدانتيل.. ياسمين الخطيب تثير جدلا بجرأتها|شاهد

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالفستان البرتقالى و الدانتيل الاسود.





تتميز الكاتبة ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .









وحصدت الإطلالة على إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".