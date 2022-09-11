التفاصيل الكاملة لقضية فساد رابطة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني | فيديو

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الجمعية المصرية للاعبين كرة القدم المحترفين هي أحد الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وهي معنية بأحوال اللاعبين المحترفين داخل جمهورية مصر العربية والجمعية تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي والقائم علي مجلس الإدارة الكابتن مجدي عبد الغني وبها عدد من الأعضاء الممثلين داخل مجلس الإدارة.

واضاف "عبد الموجود"، أن الوزارة تلقت شكوي من أحد أعضاء الجمعية في شهر مايو الماضي فيما يخص علي توقيعه علي محضر الجمعية الغير عادية التي عقدت خاصة بالجمعية وبها بعض الأمور الخاصة في الجمعية.

تشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة فحص كافة أعمال الجمعية

وبناء علي تلك الشكاوي قامت وزيرة التضامن نيفين القباج بالتوجيه لتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة فحص كافة أعمال الجمعية للتأكد من صحة المخالفات التي تمت الإشارة إليها في تلك الشكوي وكذلك فحص كافة أعمال الجمعية.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أن أحد المخالفات التي وجدت داخل رابطة اللاعبين المحترفين أنها تتلقي أموال ثانوية من الرابطة دون الحصول على موافقة وزارة التضامن طبقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الأموال موجودة داخل حساب الجمعية ولم تصرف.

وأشار إلى أن اللجنة التي كلفتها وزيرة التضامن رصدت بعض الامور الأخري المتعلقة بصرف بعض البدلات وصرف بعض الأموال للأمور المتعلقة بإدارة الجمعية التي يعتبرها القانون مخالفة.

وتابع مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أن أغلب البدلات كانت للكابتن مجدي عبدالغني بسبب سفره الكثير للخارج ولكن القانون قام بتنظيم بدلات رؤساء مجلس إدارة الجمعيات بسبب أن العمل الأهلي يعتبر عمل تطوعي خيري.

وأوضح أيمن عبد الموجود أن اللجنة رصدت مخالفات متعلقة بعلاج الكابتن مجدي عبدالغني في الخارج علي حساب الرابطة، مشيرا إلى أن أحد المخالفات الأخري هو ان مجلس الإدارة الخاص بالجمعية قرر شراء شقة في العجوزة بدون الرجوع لخبير عقاري لتثمين الشقة وفي نفس الوقت قام الكابتن مجدي عبد الغني بشراء شقة في نفس الدور بثمن أقل.