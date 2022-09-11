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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. رد غير متوقع من دينا الشربيني يفتح التكهنات حول عودتها للهضبة

دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب

قامت الفنانة دينا الشربيني بإعادة متابعة النجم عمرو دياب مرة أخرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكانت دينا الشربيني قد الغت متابعتها لعمرو دياب بعد انفصالهم في الفترة الأخيرة .

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وظن البعض ان المياة قد عادت لمجاريها بينهم ؛ ولكن الهضبة ظل لا يتابع دينا .

 

دينا الشربيني تغازل عمرو دياب :

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.


غلط.. دينا الشربيني تفتح قلبها لـ الجمهور..

مازالت الفنانة دينا الشربيني، تتصدر التريند، وذلك بعد حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف دينا الشربيني، مفاجأة عن التجارب التى مرت بها وقالت :" غلط، واتعلمت، و لما حد بيوجه لى نقد بناء بسمع كلامه".

ولفتت دينا الشربيني، إلى أن " بتعلم و بحاول مكررش الغلط، والإنسان بشكل عام بيعيش عشان يتعلم، وأنها تعلمت الكثير من التجارب التى مرت بها".

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن ما يظهر من الفنان لـ الجمهور، يكون شئ، وحياة الفنان تكون شئ آخري، فالفنان يكون لديه مشكلات كثيرة، ولا يعلمها أحد.

وأوضحت أن البعض يتوقع أن النميمة التى تعرضت لها، كانت سبب شهرتها، ولكنها قامت بمجهود كبير من أجل أن تصبح فنانة.

دينا الشربيني وعمرو دياب "فريق العمل":

اعتبرت الفنانة دينا الشربيني، أن وصفها بـ كلمة فريق العمل إهانة، مؤكدة :" اتعلمت “ مينزليش صورة مكتوب عليها فريق العمل”، :" والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتي تاني" وذلك تعليقًا على ما كتبه عمرو دياب عنها.

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