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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي فوق الجميع .. 3 مواقف لـ صالح سليم رسخت مقولته الشهيرة

صالح سليم
صالح سليم

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي. 

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

 
وكان صالح سليم ذو شخصية قويه سواء خلال مسيرته كـ لاعب او رئيس للنادي وهو أول من أطلق شعار " الأهلي فوق الجميع ".

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ثلاث مواقف لـ صالح سليم خلال فترة رئاسته لـ الأهلي

1- في موسم 1966 عانت الكرة المصرية من تدهور في الأحوال بشكل شديد حيث قام صالح سليم رئيس الأهلي وقتها بـ تقديم مذكرة لـ الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك يشكو بها عبدالمنعم عمارة وزير الرياضة الاسبق نظرا لـ انحيازه لمصالحه الشخصية دون النظر لخدمة الكرة المصرية

2- أثناء البطولة العربية قرر الرئيس مبارك حضور النهائي بين الأهلي والشباب السعودي وعقب توجه صالح سليم لاستقباله فوجىء بان المقعد المخصص له في نهاية الصف ليغادر على الفور حيث علل وقتها ان رئيس الأهلي يجب أن يتواجد في المقدمة ولكن فور علم مبارك بالامر امر بحل الازمة وجلس صالح سليم بجانب مبارك في الصف الأول.

3-حدث صدام بين صالح سليم والجوهوي المدير الفني للأهلي وقتها وقام نجوم الفريق وأبرزهم محمود الخطيب ومصطفي عبده وطاهر ابوزيد بالتضامن مع الجوهري وانقطعوا جميعا عن المران ليقرر صالح سليم ايقافهم جميعا وخوض مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام الزمالك بـ فريق الشباب و يفوز الفريق الأحمر في مفاجئة بنتيجة 3 -2 .

جاء ذلك بعد قرار صالح سليم بمعاقبة محمد عباس نجم الفريق بسبب عدم التزامه في التدريبات ليمنعه من السفر مع الأحمر في معسكر ألمانيا.

رفض محمود الجوهري أسطورة التدريب القرار بمعاقبة اللاعب إلا أنه أمام إصرار المايسترو صالح سليم قرر تقديم استقالته.

الغريب في الأمر أنه قبل الاستقالة خاض الجوهري معسكرا مكونا من زكريا ناصف وحسام البدري وضياء السيد وهاني عبداللطيف واسامه عرابي ومحمد عامر وشريف عبدالمنعم ومدحت رمضان وخالد جاد الله ومختار مختار ومحمد حشيش وماهر همام ورمضان السيد وحمدي ابو راضي وسمير فوزي وايمن شةقي بينما كان يشارك منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وهم ثابت البطل ومحمود الخطيب ومجدي عبدالغني وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومصطفي عبده وإكرامي وشوبير وممحمود صالح وربيع ياسين

وعلي الفور اتخذ صالح سليم قرار بلإيقاف لاعبي الفريق الاول لمدة شهر والمشاركة بالناشئين تحت قيادة أحمد عبدالمقصود المدير الفني وقتها وخاض الأهلي تلك المباراة بتشكيل مكون من "أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، أحمد جمال، ضياء عبد الصمد، محمد سعد، محمد السيد، بدر رجب، محمد عبد العزيز، حمادة مرزوق، شمس حامد، حسام حسن".

ونجح ناشئو النادي الاهلي وقتها في الفوز علي الزمالك بكامل نجومه بنتيجة 3-2

المباراة بين الاهلي والزمالك انتهت بنتيجة 2-2 سجل للاحمر كل من حمادة مرزوق ومحمد السيد بينما احرز اهداف الابيض فاروق جعفر وكوارشي.

وفي الوقت الاضافي الاول نجح الاهلي في تسجيل هدف الفوز عن طريق طارق خليل كما نجح احمد شوبير في التصدي لضربة جزاء

وتوج النادي الاهلي وقتها ببطولة الكأس بعد الفوز علي الترسانه ثم الاسماعيلي.

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