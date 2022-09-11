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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلينا سهرانين.. عمر كمال يشارك جمهوره بـ فيديو له من إحدى حفلاته | شاهد

عمر كمال
عمر كمال

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره بـ فيديو له من احدى حفلاته ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلق عمر كمال على الفيديو “  خلينا سهرانين  ”.

 

يذكر أ المطرب عمر كمال، طرح اليوم ، أغنيته الجديدة: يا أبو خطين حمر؛ احتفالا بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد حصوله على 77 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها خلال المسابقة.

وطرح عمر كمال، جزءا من الأغنية، عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه،: أغنية يا أبو خطين حمر من أول النهاردة على mbc .

الزمالك المطرب عمر كمال مطرب المهرجانات عمر كمال نادي الزمالك انستجرام عمر كمال

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