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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ذكري ميلاده .. المايسترو صالح سليم وسيرته الفنية

صالح سليم
صالح سليم

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أسطورة النادي الأهلي صالح سليم القائد التاريخي للقلعة الحمراء وأحد أهم الرؤساء على مر التاريخ وأبرز من أرسي قواعد ومبادئ النادي الأهلي.

ولد صالح سليم الشهير بالمايسترو في 11 سبتمبر لعام 1930 في حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة ورحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

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وكان صالح سليم ذو شخصية قويه سواء خلال مسيرته كـ لاعب او رئيس للنادي وهو أول من أطلق شعار " الأهلي فوق الجميع ".

خاض المايسترو صالح سليم تجربة التمثيل في ثلاث اعمال فنيه ظهر فيها المايسترو بحكم شعبيته الكبيرة في كرة القدم .

ونعرض لكم الاعمال الفنية للمايسترو صالح سليم :-


كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم  "السبع بنات"، حيث شارك فى الفيلم بمثابة ضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" امام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها سليم بناء على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضى فى هذا المجال، بنفس النجاح الذى حققه فى عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه فى المجال الفنى.

 


سبب رفضه الاستمرار فى مجال الفن


ظن الكثيرون أن حبه الشديد لكرة القدم السبب وراء اعتزاله للفن، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن أحد الأسباب وراء ذلك، هو مقال صحفى كتب عنه تم مهاجمته من خلاله بعد مشاركته فى فيلم "الباب المفتوح".

 

رأى صالح سليم فى تجاربه الفنية


صرح صالح سليم  فى فيديو نادر له ببرنامج إذاعى تحت عنوان "حديث الذكريات"، أنه لا يجيد التمثيل، ولكن كان دخول السينما من باب التجربة، وحاولت كثيرا فى هذا المجال لكنى رفضت بعد ذلك تكرار التجربة.

 

النادي الأهلي الأهلى صالح سليم

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