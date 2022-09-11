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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 11-9-2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد 11 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني، بجانب مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي ، ويستمر تأجيل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث .

 

مواعيد مباريات اليوم 11-9-2022 والقنوات الناقلة

 

الدوري الإسباني 
ريال مدريد vs ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports HD 1

إلتشي vs أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

خيتافي vs ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs فياريال – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports HD 1  

 

الدوري الإيطالي
أتالانتا vs  كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1      

ليتشي vs مونزا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1                        

ساسولو  vs أودينيزي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2                      

بولونيا vs فيورنتينا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 3                

لاتسيو vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1                    

يوفنتوس  vs ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1      

 

 الدوري الألماني  
كولن  vs  يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا              

فرايبورج  vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء              


الدوري الفرنسي  
ستراسبورج vs كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا          

أنجيه vs مونبلييه – الساعة 3 عصرا  

تولوز vs ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا              

اجاكسيو vs نيس – الساعة 3 عصرا  

لوريان vs نانت – الساعة 3 عصرا              

رين   vs أوكسير – الساعة 5 مساء      

موناكو vs ليون – الساعة 8:45 مساء


 

الدوري التركي
 

سيفاس سبور vs اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا                  

قاسم باشا vs جالاتا سراي – الساعة 7 مساء  

قيصري سبور vs أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء                      

جازينتاب vs عمراني سبور – الساعة 7 مساء      

الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري التركي

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