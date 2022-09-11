تقام اليوم الأحد 11 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني، بجانب مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي ، ويستمر تأجيل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث .
مواعيد مباريات اليوم 11-9-2022 والقنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد vs ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports HD 1
إلتشي vs أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
خيتافي vs ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس vs فياريال – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
أتالانتا vs كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي vs مونزا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو vs أودينيزي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2
بولونيا vs فيورنتينا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 3
لاتسيو vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس vs ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
كولن vs يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا
فرايبورج vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء
الدوري الفرنسي
ستراسبورج vs كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا
أنجيه vs مونبلييه – الساعة 3 عصرا
تولوز vs ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا
اجاكسيو vs نيس – الساعة 3 عصرا
لوريان vs نانت – الساعة 3 عصرا
رين vs أوكسير – الساعة 5 مساء
موناكو vs ليون – الساعة 8:45 مساء
الدوري التركي
سيفاس سبور vs اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا
قاسم باشا vs جالاتا سراي – الساعة 7 مساء
قيصري سبور vs أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء
جازينتاب vs عمراني سبور – الساعة 7 مساء