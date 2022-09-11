تقام اليوم الأحد 11 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا فى الدوري الإسباني، بجانب مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي ، ويستمر تأجيل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث .

مواعيد مباريات اليوم 11-9-2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

ريال مدريد vs ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports HD 1

إلتشي vs أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

خيتافي vs ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs فياريال – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

أتالانتا vs كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي vs مونزا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو vs أودينيزي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2

بولونيا vs فيورنتينا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 3

لاتسيو vs هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

كولن vs يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

فرايبورج vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء



الدوري الفرنسي

ستراسبورج vs كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا

أنجيه vs مونبلييه – الساعة 3 عصرا

تولوز vs ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا

اجاكسيو vs نيس – الساعة 3 عصرا

لوريان vs نانت – الساعة 3 عصرا

رين vs أوكسير – الساعة 5 مساء

موناكو vs ليون – الساعة 8:45 مساء





الدوري التركي



سيفاس سبور vs اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا

قاسم باشا vs جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

قيصري سبور vs أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء

جازينتاب vs عمراني سبور – الساعة 7 مساء